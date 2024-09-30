Mansur Yavaş, İYİ Parti'den mi aday olacak? Dervişoğlu'ndan açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu gazete, televizyon ve internet haber sitelerinin Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelerek soruları yanıtladı.

"İYİ Parti’nin bu konuyla ilgili hiçbir angajmanı yoktur, hiçbir görüşmesi de yoktur."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin aday göstermemesi durumunda İYİ Parti’nin adayı olacağı iddialarına da “Bu tartışmalar çok erken başladı. Türk siyasetinin geleceği siyasi kurumlar üzerinden değil şahıslar üzerinden tartışılmaya başlandı. Bu hoş bir durum değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin hangi adaylarla yürütüleceğine dair seçimin tarihini bilmeden öngörüde bulunmak siyasi partilerin içindeki adaylık yarışına bağlı olarak bir yol haritası hazırlamak bizim tarafımızdan mümkün değil. Bu tartışmaların siyaseti farklı yönlere çekebileceğini, çok rahatsız olduğumuz kutuplaşma ve taraflaştırmayı da beraberinde getireceğini öngörüyorum. O nedenle kim aday olacak tartışması yerine “hangi siyasi parti, hangi programı yapacak” da Türkiye’yi bu içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtaracak onun yolunu aramanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Yarın CHP için Mansur Bey ve Ekrem Bey’den de bağımsız birilerinin aday olması muhtemeldir. İYİ Parti’nin ilkeleri hedefleri vardır. Dolayısıyla siyasi vasatın neyi getireceğini bugünden kestirebilmek mümkün değildir. İYİ Parti’nin bu konuyla ilgili hiçbir angajmanı yoktur. Hiçbir görüşmesi de yoktur." yanıtını verdi.

“Erken seçim vadeye çek keser gibi talep edilmez”

Gazete Duvar'ın haberine göre Dervişoğlu, CHP’nin 2025 yılı için yaptığı erken seçim çağrısını “Erken seçim vadeye çek keser gibi talep edilmez” sözleriyle eleştirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olmaması gerektiğini söyledi.

"Ben sahibi olmadığım masanın sandalyesi olmam"

Altılı Masa gibi yeni ittifak olasılıklarına ilişkin Dervişoğlu "Siyasi partilerin kendilerine özgün kimliği ile seçimlere giremeyişi, sistemden kaynaklanan bir handikap. Çünkü bu sistem 49 buçuku 50'ye tamamlayan 0,5'e 100 olma hakkı veriyor. Siyasi istikrarı sağlayacak diye inşa edildi ama sisteme geçtikten sonra kurulan parti sayısına baktığımızda herkesin bu sistemin bir tarafından nemalanmaya çalıştığını görüyorsunuz. Bana ilerde ne olacağını soruyorsanız şahsi kanaatimi söyleyebilirim çünkü yetkili kurullarımızla tartışmadık. Ben İYİ Parti'nin bu yolculuğunu böyle sürdürmesi gerektiği kanaatindeyim. Özgün kimliğini muhafaza etmesi gerektiğine inanıyorum. Melezleşen siyasette bu melezleşmeye onay veren bir siyasi yapı olarak anılmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Cumhurbaşkanlığı meselesi ayrı. Ben size desem ki 'aday çıkaracağız, şu adayı destekleyeceğiz', o zaman bana soracaksınız, 'İkinci turda ne yapacaksınız?' Bu tartışmaları getiren sistemi ortadan kaldırmak için işbirliği, gönül birliği yaparsak üzerinde tartıştığımız sorunları kökünden ortadan kaldırmış oluruz. 'Müsavat Dervişoğlu, sen çoklu masalara oturur musun?' diye soruyorsan, ben oturmam. Ben sahibi olmadığım masanın sandalyesi olmam." yanıtını verdi.

"Yeni istifa bekliyor muyum? Beklemiyorum"

İYİ Parti'deki istifalara ilişkin Dervişoğlu "İYİ Parti’den ayrılanlar var. Kendilerine başka bir siyasi gelecek tanzim etmek adına olmalı ki partimizden istifa ettiler. 2018’de de yaşadık. İstifalar üzerine olumsuz beyanda bulunmadım. İstifaların bir kısmının beni ziyadesiyle üzdüğünü söylemekte beis görmüyorum. Yeni istifa bekliyor muyum? Beklemiyorum, ama başıma gelirse ona da bir şey diyemem." ifadelerine yer verdi