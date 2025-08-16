Mansur Yavaş'tan 'AK Parti'ye geçecek' iddiasına yanıt

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde CHP'li 6 Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçmesinin sonrasında önemli bir büyükşehir belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atılmıştı.

CHP'li birçok büyükşehir belediye başkanının tutuklu olması nedeni ile AK Parti'ye geçecek başkanın Mansur Yavaş olabileceği öne sürülmüştü.

Mansur Yavaş adına belediyeden yapılan bir kamuoyu açıklaması ile iddialar yalanlanarak "iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir." denildi.

"Ciddiye alınır bir yanı yok"

Yapılan açıklamada, CHP vurgusu yaptığı yapılarak "Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir." denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mansur Yavaş adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamuoyuna Duyuru Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.