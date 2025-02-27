Mansur Yavaş'tan gözaltı tepkisi: Bir adım dahi geri atmayacağız

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Saat 04.00’te evinden alınarak emniyete götürülen Köseler’in gözaltına alınması, CHP kanadında tepkiyle karşılandı.

Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğü, adaletin temelidir. Ancak ne yazık ki bu sabah bir hukuksuzlukla daha uyandık. İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ifade vermeye çağrılsa gidecekken, saat 04.00’te evinden gözaltına alındı.

Adil ve şeffaf yargılanma hakkı, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkesidir ve herkes için eşit uygulanmalıdır.

Demokrasiye ve hukuka olan inancımızdan asla vazgeçmeyecek, mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız."