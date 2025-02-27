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Pegasus, İngiltere'de acil iniş yaptı: Uçaktan dumanlar yükseldi (Video)

İstanbul’dan Manchester’a seyir halinde olan Pegasus Hava Yolları’na ait PC1179 sefer sayılı uçak, İngiltere hava sahasında "mekanik arıza" nedeniyle acil durum bildirimi yaptı.

Haber Merkezi
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Pegasus, İngiltere'de acil iniş yaptı: Uçaktan dumanlar yükseldi (Video)
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İstanbul’dan Manchester’a seyir halinde olan Pegasus Hava Yolları’na ait PC1179 sefer sayılı uçak, İngiltere hava sahasında "mekanik arıza" nedeniyle acil durum bildirimi yaptı. Uçak, iniş sırasında beyaz bir duman bulutu içinde Manchester Havalimanı’na güvenli bir şekilde indi.

İniş takımı kapaklarında sorun yaşandı

Yetkililere göre, iniş takımı kapaklarının açık kalması nedeniyle uçağın hidrolik sisteminde sorun yaşandı. Airbus A320 tipi uçağın iniş anı görüntülenirken, iniş takımı kapaklarının kapanmadığı ve bir ters iticinin (reverse thruster) çalışmadığı görüldü. Havacılık uzmanları, normal şartlarda iniş takımları açıldıktan sonra kapakların kapanması gerektiğini, ancak hidrolik arıza nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtti.

İniş sırasında itfaiye pistte hazır bekledi

Manchester Havalimanı yetkilileri, uçağın teknik bir sorun bildirdiğini ve tüm prosedürlerin eksiksiz uygulandığını açıkladı. İniş sırasında, itfaiye ekipleri önlem amaçlı pistte hazır bekledi. Uçak, yaşanan teknik aksaklıklara rağmen güvenli bir şekilde inişini tamamladı.

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