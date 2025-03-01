Mansur Yavaş'tan İmralı açıklaması: Temkinli yaklaşıyorum, şeffaf şekilde yürütülmeli

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Kongre Merkezi'nde düzenlenen sahur programına katıldı.

Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen, "Teröristbaşı Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısı hakkında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, “Çağrının sonucunu görmemiz gerekiyor bir cevap vermemiz için. Çünkü daha önce de bunlar denendi ve başarısız oldu. Daha önce hükümetin söylediği kayıtsız şartsız bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şartı koşulmuş. Yani kayıtsız şartsız değil şart var ortada" diye verdi.

Konu hakkında düşüncelerini paylaşmak için erken olduğunu belirten Yavaş, “Ayrıca topu kongreye atmış. Kongreye 'toplanın bir karar alın' demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce çözüm yolunun Meclis olduğunu ben her zaman söylüyorum. Ben kişisel olarak temkinli yaklaşıyorum. Bunundan sebebini söylemek gerekirse, bugün sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarına baktığımız zaman 66'ncı maddenin değiştirileceği gibi, sanki daha önceden söz verilmiş gibi ve sanki 'Sayın cumhurbaşkanının da sonsuza kadar seçilebilmesinin önü açılmalıdır' diyor. Ben açıkça kamuoyuna Anayasa'da bir değişik olacaksa izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum. TBMM kararı verecektir. Bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir. Bir çağrı ile her şeyin biteceğine dair iyimserliğe kapılamıyoruz çünkü daha önce başarısız olan çağrılar oldu. Bekleyip görmeyi tercih ederim ben. Toplansın kongre ne diyecekler. Kim ne istiyor belli olduktan sonra kamuoyu ile düşüncelerimizi paylaşabiliriz” dedi.