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Marmara Denizi ve Pamukkale'de deprem

Marmara Denizi'nde saat 06.16'da 3,7 büyüklüğünde, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde saat 03.30’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Marmara Denizi ve Pamukkale'de deprem
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Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Pamukkale'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde de saat 03.30’da 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, saat 03.30’da merkez üssü Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun 13.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Denizli il genelinde hissedildi. Deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.

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