Marmaray'da 4 günde 2. intihar
Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30'da bir kişi intihar etti. Seferler geçici olarak tek hat üzerinden sağlandıktan sonra bir saat içinde normale döndü.
Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir kişi intihar etti. Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın saat 15.30'da yaşandığı ifade edildi. Açıklamada "Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.
Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren seferlerini düzenleme çalışmaları devam etmektedir. https://t.co/NWTUWeK9jC— Marmaray (@Marmaraytcdd) December 28, 2024
Olaydan 1 saat sonra yapılan açıklamada, seferlerin normale döndüğü bilgisi verildi.
Öte yandan 24 Aralık'ta Marmaray Bostancı istasyonunda saat 12.19 sıralarında kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atlayarak intihar etmişti.