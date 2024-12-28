Son dakika: İmralı'daki görüşme sona erdi! DEM Parti'den ilk açıklama geldi

DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in Abdullah Öcalan ile görüşmesi sona erdi. Önder ve Buldan İmralı'dan ayrıldı.

DEM Partiden henüz resmi açıklama gelmedi. DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in dönüşte bir açıklama yapacağı ifade ediliyor.

DEM Parti: Görüşmenin içeriğine ilişkin ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan ilk açıklamada "Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetimiz bugün İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sona ermiş ve heyetimiz geri dönmüştür. Bu görüşmenin içeriği hakkındaki bilgileri ve değerlendirmeleri heyetimiz ilerleyen saatlerde basın ve kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi.

İzin çıkmasının ardından DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

Öcalan'la görüşülmesine izin çıkmasının ardından DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti.

Heyetin ziyareti 4,5 yıl aranın ardından gerçekleşti. İznin çıkmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İmralı görüşmeleri umarım yeni yılda yeni bir dönem açar" demişti.

İmralı süreci nasıl başladı?

Abdullar Öcalan ile ilgili süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli'den izin çağrısı gelmişti

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı görüşme talebine olumlu yanıt verdi

27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.