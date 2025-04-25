MASAK'tan kara para iddialarına yanıt!

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Türkiye’de kara para ile ilgili iddialara cevap olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye’nin kara para ağına sürüklendiğine yönelik iddialara cevap verilirken, suç gelirlerine yönelik düzenlemeler paylaşıldı. MASAK’tan yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Bazı çevreler tarafından dile getirilen “Türkiye kara para ağına sürükleniyor” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlanan Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) değerlendirmesi ülkemizin kara parayla mücadelede uluslararası standartları karşıladığını ispatlamaktadır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), adli mercilerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle sıkı işbirliği içinde kara para ile mücadelesini kesintisiz bir biçimde sürdürmektedir. Bu çerçevede pos cihazlarının kullanımı da yakından takip edilmekte olup kamuoyumuzun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın paylaşımı zaruri olmuştur.

Mevzuatta değişiklikler

POS cihazlarının suç gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla 25 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile;

• Ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS cihazları hakkında, Başkanlığımızca sıkı tedbirler getirilmiş ve kapsamda ödeme kuruluşlarınca POS verilirken daha sıkı kimlik tespiti yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

• Artan fiktif fatura bulguları ve fatura dışında sanal bazda ödeme aracı sistemleri üzerinden kullanım, kontrolsüz bir büyümeye yer veren davranış alanları nedeniyle internet sitelerinde yasaklanmıştır.

• Tüm yükümlülerimizin POS cihazlarının verimli ve kurallı kullanılmasında daha sıkı tedbirlere uyması, düzensiz POS kullanımını engellemesi ve kullanıcılarına dair düzenli veri bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmesi yükümlülüğü hatırlatılmaktadır.

Yoğun denetimler sürüyor

Bunun yanı sıra Başkanlığımızca, başta ödeme ve elektronik para kuruluşları olmak üzere, POS cihazlarını suç gelirleriyle mücadeleye aykırı bir şekilde kullandıran kişi ve kuruluşlara yönelik yoğun denetimler sürdürülmekte ve suçun niteliğine göre yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2024-2025 yıllarında yapılan denetimlerde;

• Ödeme ve elektronik para kuruluşları ile işyerlerinin işlemlerine ilişkin 5 ilde 4 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşu hakkında toplamda 634 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tüm ülke çapında denetimlerimiz devam etmekte olup, İstanbul ilinde gerçekleşen denetimlerde büyük ölçüde Kapalıçarşı ve civarı turistik bölgelerde hizmet veren işletmeler özelinde yoğunlaşılmaktadır.

Döviz işlemleri sıkı şekilde takip ediliyor

Ayrıca yabancı uyruklu kişiler tarafından banka, kredi kartı ve nakit olarak gerçekleştirilen işlemler ile bilhassa turistik noktalarda hizmet veren yetkili müesseseler tarafından gerçekleştirilen döviz alım/satım işlemleri de Başkanlığımızca yürütülen denetimlerde sıkı bir şekilde takip edilmekte olup, söz konusu denetimler sonucunda önemli miktarda idari para cezası uygulanmıştır.

Son olarak, Başkanlığımızca yapılan analiz, araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda, yabancı kartların yoğun biçimde kullanıldığı POS cihazları ve bu cihazların teminine aracılık eden finansal kuruluşlar tespit edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu POS cihazlarının kapatılması sağlanmış, ödeme hizmeti alacak eden uluslararası kart sahipleri ile gerekli iletişim kurulmuş ve işlem mahiyeti ile amacı hakkında detaylı araştırmalar yürütülmüştür.

2021 ve 2024 yıllarına ait analiz sonuçları doğrultusunda hazırlanan tespitler, ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılmış; hazırlanan raporlar ilgili kamu kurumlarına iletilmiştir. 2024 yılı sonrasında yapılan analizlerde, bu yönde kart kullanımının bankacılık sektörü özelinde belirgin biçimde azaldığı gözlemlenmiştir.”