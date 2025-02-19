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Masterchef yarışmacısı Eslem Sena Yurt bıçaklı saldırıya uğradı

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve adını sık sık duyuran Eslem Sena Yurt bıçaklı saldırıya uğradı.

Haber Merkezi
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Masterchef yarışmacısı Eslem Sena Yurt bıçaklı saldırıya uğradı
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MasterChef yarışmasıyla tanınan Eslem Sena Yurt, geçtiğimiz hafta bıçaklı bir saldırıya uğradığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yurt, saldırı sonucunda 5 litre kan kaybettiğini ve hem bedensel hem de duygusal açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

"Herkesten ve her şeyden uzak kalmak istiyorum" diyen Yurt, kendisine destek olan ve dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür etti. Telefonunun kapalı olduğunu ancak WhatsApp üzerinden ulaşılabileceğini ekledi.

Yurt, iyileştikten sonra işine geri döneceğini ve bunun kendisine en iyi gelen şey olduğunu ifade etti.

Babasına sitem etti

Ünlü yarışmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babasına ve halasına ise sitem etti. Yurt, babasıyla yıllardır mesafeli bir ilişkisi olduğunu belirterek, saldırı sonrası kendisini ziyarete gelmemesine ve halasının olayı saklamaya çalışmasına tepki gösterdi.

“Baba kişisi ve ailesine not” diyerek açıklamasına başlayan ünlü yarışmacı, babasının geçmişte de kendisini istemediğini, hatta annesinden boşanırken “kızımı istemiyorum, çok masraflı” dediğini ifade etti.

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