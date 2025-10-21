Matia Ahmet Minguzzi davasında karar: İki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası, iki sanığın tahliyesine başsavcılıktan itiraz

Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında bugün tutuklu dört sanık hakim karşısına çıktı.

Dört sanığın yargılandığı davada verilen esas hakkındaki mütalaada sanıklar U.B. ve B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırıldı.

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e ertelenmişti.

İki sanık için tahliye kararı: Aile isyan etti

Dört sanığın yargılandığı davanın altıncı celsesi, Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam etti.

Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar mahkeme salonunun önünde "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde slogan attı.

Davada karar çıktı. İki sanık için üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulanmadı. 18 yaşından küçük M.A.D ve A.Ö beraat etti.

Anne Yasemin Minguzzi ve yakınları iki sanık hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesine isyan etti.

Yasemin Minguzzi: Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, "Karara itiraz edeceğiz. Üst mahkemeden döneceğine inanıyoruz" derken anne Yasemin Minguzzi karar gözyaşları ile isyan ederek "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" dedi.

Avukat Ersan Barkın sözlerine şöyle devam etti:

"Eylemin içinde olan her iki sanık hakkında eylemin içinde oldukları sabit olmasına rağmen bu eylemin her noktasında, evladın kuşatılmasından, kaçış yolunun belirlenmesinde, diğer iki sanığın olaya dahiliyeti çok açık olmasına rağmen delil yetersizliği nedeniyle birleşen davanın iki sanığı hakkında beraat kararı verdi ve tahliyeye hükmetti.

Bugün Türk siyasi tarihinde rastlanmadık bir biçimde bu adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Ben bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda bu hükmün milli vicdanı karşılamayacak bir hüküm olmadığını anlamıştım."

Başsavcılık karara itiraz etti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mattia Ahmet Minguzzi davasında iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi Salı Pazarı'na gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda üç kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı dörde yükselmişti.