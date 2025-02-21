İddia: Maydonoz Döner'e kayyum atandı

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonlarında ünlü restoran zinciri Maydonoz Döner üzerinden örgüte finansman sağlayan 353 şüpheli yakalanırken şirketin ortakları Yücel Bahri Öntemel, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Mehmet Kaşlı, Ömer Faruk Ekim ve Ömer Şeyhin gözaltına alındı.

Kayyum atandı

Soruşturma devam ederken yurt içi ve yurt dışında yüzlerce şubesi bulunan Maydonoz Döner'e de kayyum atandı.

Operasyonu Bakan Yerlikaya duyurmuştu

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, döner zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağlayan 353 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Yerlikaya, döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulüyle faaliyet yürüttüğünü ve FETÖ bağlantısı devam eden kişilere bedel karşılığı gayri resmi ortaklık verdiğini belirtmişti.

Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığını belirten Yerlikaya, bu şubelerden himmet alındığını, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığını, şirketin yurt dışında da yeni bayiliklerle genişlediğini ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığını açıklamıştı.