Mayıs ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, mayıs ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor.

Engelli ve yaşlı aylığı alan vatandaşlar bu tarihi araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılır.

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri, 15-31 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatacak.

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.