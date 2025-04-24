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MEB'ten 'Bursluluk Sınavı' açıklaması: Sınav Uygulama Takvimi’ne göre yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) ile ilgili erteleme ile ilgili iddialara yanıt verdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, İOKBS'nin 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde daha önceden belirtildiği tarihte yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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MEB'ten 'Bursluluk Sınavı' açıklaması: Sınav Uygulama Takvimi’ne göre yapılacak
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İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) ile ilgili erteleme çağrılarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 

Bakanlık açıklamasında 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde İOKBS'nin planlandığı tarihte yapılacağını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’nde daha önceden belirtildiği gibi “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)”, 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir."

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