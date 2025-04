Meclis’te Can Atalay tartışması: AYM’nin kararı okundu Genel Kurul’da tansiyon yükseldi

Meclis Genel Kurulu'nda CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasında tartışma çıktı. AYM'nin Can Atalay kararının okunmasının ardından TBMM'de tansiyon yükseldi.

Can Atalay ile ilgili karar okundu

TİP'in seçilmi vekili Can Atalay ile ilgili karar okundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir bu kararın okutulmasıyla Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesi işleminin yok hükmünde olduğunu söyledi. CHP'li Murat Emir, "Bu karar okutulduğunda itibaren Yargıtay'ın kararı yok hükmündedir. Atalay'ın serbest bırakılması gerekir. Hukuken düşme işlemi de yok hükmündedir" dedi.

"Temsilin engellenmesi Anayasa’ya aykırı"

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Hatay'ın seçilmiş Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı Meclis Genel Kurulu’nda duyurdu. Karaca, açıklamasında Anayasa'nın 6. maddesini hatırlatarak, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine vurgu yaptı.

Konuşmasına, “Yapacağım konuşmayı Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder, eminim en çok memnun olacak, en çok mutlu olacağı bir konuşma” sözleriyle başlayan Karaca, Can Atalay'ın milletvekilliğinin, halk iradesini temsil ettiğini ve bu temsilin engellenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı.

"Can Atalay görevini ifa edemiyor"

Karaca “Bu nedenle Hatay halkının iradesiyle seçilmiş Hatay Milletvekili Sayın Can Atalay... görevini ifa edemediğini ve bunun egemenlik hakkının kullanımında Anayasa’ya ve hukuk düzenine uygun olmadığını defalarca dile getirildi” dedi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına dikkat çeken Karaca, “Bugün Anayasa Mahkemesi kararının, Milli Egemenlik Haftası’na girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmının bir kez daha hatırlatmak bakımından okutulmasına karar verdim” diyerek kararın okunması talimatını verdi.

AYM kararı şöyle okundu:

"Hüküm: A) Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oy birliğiyle. B) 1) Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle. 2) Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla.

C) Kararın bir örneğinin Anayasa Mahkemesi'nin icra edilmemiş olan Şerafettin Can Atalay 2 kararı ile eldeki başvuruya ilişkin Şerafettin Can Atalay 3 kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için anılan mahkemeye esas no 2021/178'e gönderilmesine oy birliğiyle.Kararın bir örneğinin bilgi için ve ilgilileri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'na ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderilmesine 21.12.2023 tarihinde karar verildi."

AK Partili vekiller Meclis'i terk etti

Karar okutulurken de AK Partili vekiller Meclis'i terk etti.

AK Parti, kararın okutulmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. AK Parti'de kararın bağlayıcı olmadığını öne sürdü.

AK Parti Leyla Şahin Usta: İç tüzük ihlal edildi

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da TBMM'de basın karşısına geçerek 'iç tüzüğün ihlal edildiği'ni söyledi.

Usta, "Genel Kurulun 77 birleşmi için karar almıştık. TBMM millet iradesinin tecelligahı, anayasal sınırlarla belirlenmiş, yasama yetkisini kullanan en yüksek organdır. Bugün Meclis Genel Kurulun'da, bu anayasal sınırlar ve iç tüzük açıkça ihlal edilmiştir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Sayın Gülizar Biçer açıkça Meclis Başkan Vekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımı ile de hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır. Meclis Genel Kurulu'nda daha önce görmediğimiz kadar bir kalabalıkla gelmişlerdi ve bir planlı şekilde bizim divan katip üyemizin kalkmasının arkasından, tutanaklarda da sabittir, kendisinin uyarmasına rağmen ara vermemiş. Aynı şekilde divanda görev yapan yasama uzmanlarının kendisini ikaz etmesine rağmen, Sayın Meclis Başkan Vekili "Katip üye kalkmıştır, divan teşekkülü bozulmuştur. Ara vermeniz gerekir." demesine rağmen hiçbir ikazı dinlememiştir. Katip üyenin yerine, boş kalan, belli bir süre boş kalan divan heyetine kendi katip üyelerini getirip oturtmuşlardır. Davet etmeden. Hem de davet etmeden. Neresinden bakarsanız tamamıyla usulsüz" dedi.

Murat Emir: Atalay'ın vekilliğinin düşmesinin yok hükmündedir

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kararın okutulmasının ardından TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, kararın okutulması ile Atalay'ın vekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu belirtti.

"Hukuken şu hali ile düşme yok hükmündedir. Atalay'ın vekil olduğu okutulmuştur" diyen Emir şöyle konuştu:

"Meclis Başkanvekilimiz Gülizar Biçer Karaca'yı da yaptığı bu işlemden dolayı tebrik etmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararındaki tanımıyla söylüyorum, fiilen cezaevinde tutulmaktadır, hukuken değil. Bugün yapılan işlem Meclis usulüne uygundur. Meclis Başkanvekili gündeme hakimdir ve bu adaletsizliği, bu milli iradenin hiçe sayılışını, bu anayasaya aykırılığı gidermek üzere Anayasa Mahkemesi kararını okutmuştur. Dolayısıyla burada yapılan tutum, Meclis Başkanvekilinin yaptığı tutum usule uygundur, iç tüzüğe uygundur, anayasaya uygundur. Bu karar aynen Anayasa Mahkemesi kararında açıklandığı gibi Yargıtay'dan gelen Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının yok hükmünde olduğu, hukuksuz olduğu, temelden sakat olduğu, bu nedenle yok hükmünde olduğu kararı, buna rağmen Şerafettin Can Atalay ile ilgili düşürme kararı burada okutuldu. Bir yanlış yapıldı, hukuksuzluk yapıldı, olmayan bir hüküm okutularak Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Bugün de tam tersi bir işlemle Anayasa Mahkemesi kararı okutularak o Yargıtay'ın yaptığı yanlış işlem ortadan kaldırılmış oluyor.

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı hukuksuzdu, temelinden sakattı, yanlış yapıldı. Anayasa Mahkemesi kararı da bunu tespit etti. Ve dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre de Anayasa Mahkemesi'nin kararı burada okutularak o yanlışlık ortadan kaldırılmış oldu.

Hukuken şu hali ile düşme yok hükmündedir. Atalay'ın vekil olduğu okutulmuştur.

Dolayısıyla tek yapılması gereken o zindanın kapısının açılmasıdır. Artık yapılacak bir hukuki işlem kalmamıştır. Hukuka uymalarını bekliyoruz. Milli iradeye saygı duymalarını bekliyoruz. Bu meclis 599 milletvekiliyle çalışamaz bu saatten sonra. Can Atalay'ı hapiste tutmanın hiçbir hukuki zemini kalmamıştır. Hatay halkının iradesine böylesine bir saldırının hiçbir hukuki zemini kalmamıştır."

"Bu bir fırsatçılık değil"

"AK Partililerle içeride gerilim yaşadınız. Buna yönelik bir cevabınız var mı? Bir de yani bundan sonra fiili olarak ne beklenmesi gerekir? AK Parti grubundan karşı bir hamle gelebilir mi?" sorusuna Emir şöyle yanıt verdi:

Şöyle, bir defa bizi fırsatçılıkla suçlamayı insafsızca bir değerlendirme olarak ortaya koymak gerekir. Çünkü bu kararın dün de okutulması düşünülmüştü ama gündemle ilgili olarak bu yapılmamıştı.

Ama Sayın Sırrı Süreyya Önder'in hastalığının bugüne denk gelmiş olması bizde şu düşünceyi yarattı:

Sırrı Süreyya Önder demokrasiye bağlılığı, adalet duygusu, Can Atalay'ın özelindeki, onun hapiste tutuluşuna karşı verdiği demokratik tepkiyi göz önüne alındığında, iyileşip geldiğinde ilk tebrik edecek, ilk teşekkür edecek ve bu genel kurul huzurunda okutmayı ilk onaylayacak kişilerden birisi olduğundan biz eminiz. Dolayısıyla bu bir fırsatçılık değil, tam tersine bir iç tüzükten kaynaklanan bir işlemin yerine getirilmesidir"