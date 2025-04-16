  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti
Takip Et

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Tarkan, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının, Antalya’da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti
Takip Et

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Almanya'da yaşayan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu, son yolculuğuna yarın İstanbul’da uğurlanacak.

"10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik"

Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında da bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmüştü.

Annelerinin rahatsızlığı nedeniyle bütün kardeşlerin seferber olduğunu ifade eden Tarkan, ailece verdikleri poza şu notu düşmüştü:

"Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler."

Tarkan'dan yeni paylaşım: 'Vereceksen Huzur ver' şarkısını seslendirdiTarkan'dan yeni paylaşım: 'Vereceksen Huzur ver' şarkısını seslendirdiGündem
Tarkan’dan ‘CHP Mitingi’ mesajı: Tek dileğim gençlerin özgürlüğüne kavuşmasıTarkan’dan ‘CHP Mitingi’ mesajı: Tek dileğim gençlerin özgürlüğüne kavuşmasıGündem
Tarkan sessizliğini bozdu: Haksızlık karşısında tek yürek durulması gurur vericiTarkan sessizliğini bozdu: Haksızlık karşısında tek yürek durulması gurur vericiGündem
Gündem
Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı
AYM'nin Can Atalay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutuldu
AYM'nin Can Atalay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutuldu
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret edecek
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
SON DAKİKA... 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu
15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli oldu