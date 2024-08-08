Mehmet İlhami Günbegi kimdir? AK Parti’de değişiklik! Mehmet İlhami Günbegi ne iş yapıyor?

Mehmet İlhami Günbegi kimdir? Mehmet İlhami Günbegi ne iş yapıyor? AK Parti teşkilatlarındaki değişiklin sonrasında Mehmet İlhami Günbegi merak konusu oldu. Şanlıurfa’daki değişikliğin ardından hakkındaki bilgilerin merak edildiği Günbegi’nin ne iş yaptığı ve aslen nereli olduğu araştırılıyor. Yeni görevlendirme kararının ardından görev yazılarını alan il başkanlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiği fotoğraflar da paylaşıldı. Hakkındaki bilgilerin en çok merak edildiği isim ise Günbegi oldu.

MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ KİMDİR?

Mehmet İlhami Günbegi AK Parti Şanlıurfa yeni İl Başkanıdır. Görev kağıdını alan Günbegi, 1973 yılında dünyaya gelmiştir ve yüksek lisans mezunudur.

Aslen Şanlıurfalı olan ekonomist Mehmet İlhami Günbegi, 3 aylık sürenin ardından AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı görevine atandı.

MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ NE İŞ YAPIYOR?

Yeni AK Parti Şanlıurfa il Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, göreve atanmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Mehmet İlhami Günbegi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Günbegi, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensibi ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı olarak atandım. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan'a, şahsıma emanet ettikleri bu onurlu ve kutlu görev için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını bildirdi. Rize İl Başkanlığı'na Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığı'na Mehmet Uncu ve Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na Burak Gül getirildi.