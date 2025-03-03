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Mehmet Şimşek: Enflasyonda istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, "Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Enflasyonda istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2,27 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine geriledi.

Böylece enflasyon 20 ay sonra ilk kez yüzde 40'ın altına gerilemiş oldu.

"Enflasyon dokuz aydır geriliyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımla, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, enflasyonun dokuz aydır gerilediğine dikkat çekerek, istikrarlı düşüşün devam etmesini beklediklerini aktardı.

Şimşek şunları söyledi:

"Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."

 

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