Memleket Partisi'nde Kılıçdaroğlu istifaları

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyesi ve Ankara Milletvekili adayı Çağrı Ünsal, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıklayarak adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Partisinden de istifa ettiğini belirten Ünsal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine yapılan saldırıyı hatırlatarak, “Gelinen noktada 20 yıllık AKP karanlığına karşı siyasi mücadele gösteren tüm muhalif kesimin iç tartışmaları bir kenara koyarak bu mücadeleyi birlikte sürdürmesi kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ünsal açıklamasında şunları kaydetti: "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanlarıyla kazanılan Cumhuriyetin 100. Yılında, Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerine giriyoruz. Daha dün Erzurum mitinginde yaşananlar, nasıl bir örgütlü kötülükle karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir. Hal böyleyken, gelinen noktada 20 yıllık AKP karanlığına karşı siyasi mücadele gösteren tüm muhalif kesimin iç tartışmaları bir kenara koyarak bu mücadeleyi birlikte sürdürmesi kaçınılmaz bir zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenlerle, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakını destekleyeceğimi bildiriyor; kuruluşundan bu yana bir neferi olduğum Memleket Partisi'nin politikası ile fikir ayrılığına düşmüş olduğumdan, Ankara milletvekili adaylığından, Genel Disiplin Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden derin bir üzüntüyle istifa ediyorum. Parti içerisinde tanımış olduğum tüm yönetici büyüklerimden, arkadaşlarımdan, tüm memleket sevdalılarından affımı istiyorum."

"Bu iktidar ilk turda değişmeli"

Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu Üyesi ve Antalya Milletvekili Adayı Şefika Aygüneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden ve milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu.

İstifa Metnimdir.

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır!" pic.twitter.com/939S7nkppK — Av. Şefika Aygüneş (@AvukatSefika) May 8, 2023

İmamoğlu'nun mitingine yapılan saldırıyı hatırlatan Aygüneş, "Gelinen noktada ülkemizin geleceği, vatandaşlarımızın huzuru hususunda ciddi endişeler içerisine düşmüş bulunmaktayım. Erzurum mitinginde yaşananlar göstermektedir ki bu iktidar ilk turda değişmelidir. Elinde Türk bayrağı olan kadınımızın ve çocuğumuzun yüzünde kanlar akan fotoğrafı, siyasete girme nedenim ile içinde bulunduğum noktayı sorgulatmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Kayseri milletvekili adayı İsmail Furkan Altan'ın da Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladığı bildirildi.