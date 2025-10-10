Menajer Ayşe Barım’a ameliyat kararı verildi!

  1. Ekonomim
Hakkında ev hapsi kararı verilerek tahliye edilen ancak savcılığın itirazı üzerine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden tutuklama kararı verdiği menajer Ayşe Barım, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Polislerin cezaevine götürmek için hastanede eşlik ettiği Barım hakkında doktorlar açık kalp ameliyatı kararı verdi.

Gezi Parkı eylemlerini organize eden isimler arasında yer aldığı iddiasıyla 27 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, 1 Ekim'de görülen duruşmada tahliye edilmiş ve Barım hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Ünlü menajere yeniden tutuklama kararı verildi

Savcılık, Barım'ın tahliyesine itiraz ederken, 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı reddetmesine rağmen İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Aynı gün içerisinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yeniden tutuklama kararını hastanede öğrenen Barım'ın cezaevine gönderilmesine doktorları tarafından izin verilmezken, bir haftayı aşkın süredir tedavisi devam eden Barım hakkında ameliyat kararı alındı.

Pazartesi açık kalp ameliyatı olacak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barım, her gün hakkında 'infazın ertelenmesi' kararı alınan ve hastane kapısının önünde polislerin beklediği Barım için doktorlar 'açık kalp ameliyatı' kararı aldı. Barım'ın pazartesi günü ameliyata alınması planlanıyor.

