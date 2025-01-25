Menajer Ayşe Barım'a Gezi Parkı soruşturması: Nejat İşler ve Ceyda Düvenci ifade verdi

ID İletişim'in kurucusu ve ortağı Ayşe Barım'ın "Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu" iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturmada, oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsur ile Rıza Kocaoğlu'nun ardından; Ceyda Düvenci, Nejat İşler ve Nehir Erdoğan da "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Barım hakkında "Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar" üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu oyuncuların "tanık" sıfatıyla ifadeleri aldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında "Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine" soruşturma başlatmıştı.

Barım, "Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu" gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, ID Danışmanlık'ın kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım hakkında "sektörde tekelleşmeye neden olduğu" ve "kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.