Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Faiz kararı ne olur?

Yeni yılın ilk politika faizi için Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak karar bekleniyordu. Para Politikası Kurulu takvimi içerisinde 2024 yılının ilk faizinin 25 Ocak’ta açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, Ocak ayının merakla beklenen kararı ne oldu?

Bir süredir istikrarlı bir şekilde faiz artışı gerçekleştiren TCMB yeni kararında da artış gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını 25 Ocak bugün saat 14:00'te açıklandı. TCMB, politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.