Merkez Bankası yeni Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan kimdir?

Merkez Bankası Başkan yardımcılığına atanan Karahan'ın kariyeri merak konusu oldu.

Dr. Fatih Karahan kimdir? Nereli, Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümlerden mezun oldu?

Dr. Fatih Karahan 1982 yılında Eskişehir’de doğdu.

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oluktan sonra 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.