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Mersin Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda muz yüklü bir konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika ülkesi Ekvator'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerda arama yaptı. Riskli konteynerler gemiden indirilerek 'x-ray' taramasından geçirildi.

Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 10 paket halinde 11 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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