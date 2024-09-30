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Meteoroloji 4 il için uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!

Meteorolojiden yarın tarihli Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ardahan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi
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Meteoroloji 4 il için uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor!
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmeye göre, yarın (01.10.2024) Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Erzurum’da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskınları ve yaşanabilecek benzeri olumsuzluklara karşı ilgili kurumların ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek, fırtına uyarısında da şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemiz genelinde görülecek rüzgarın, yarın (01.10.2024 Salı) güney güneybatı yönlerden, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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