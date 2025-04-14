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Meteoroloji'den kar ve zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde kar ve zirai donun etkili olacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Meteoroloji'den kar ve zirai don uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışının bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar Hakkari il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Kar yağışının bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Erzurum ve Bayburt il geneli ile Erzincan'ın doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Kütahya, Afyonkarahisar ve İç Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren zirai don riskinin devam etmesi nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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