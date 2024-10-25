Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı
Resmi Gazete'de yer alan karara göre Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Metin Feyzioğlu atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.
Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.
Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.
Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.