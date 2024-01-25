MGK toplantısı 2024 | Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Milli Güvenlik Kurulu yaklaşık 2 aylık aranın ardından gündemdeki önemli konuları görüşmek üzere toplanacak. Peki, MGK toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Eylül 2023 MGK toplantısı konuları neler? İşte haberin merak edilen ayrıntıları...

Yeni Kabine üyelerinin de yer aldığı ilk MGK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak olan toplantı, aynı zamanda yeni kabinenin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. Toplantıda ana gündem başlığı terörle mücadele olacak.

MGK’ya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görev yapan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hava ve deniz kuvvetleri komutanları katılacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Filistin konulu toplantının çıktıları gözden geçirilecek. Bir diğer önemli başlık ise İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar ile bölgeye etkileri ve çatışmanın yayılma riski olacak.