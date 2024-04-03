MHP, 220 belediye başkanlığı kazandı

ANKARA (EKONOMİ) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerinde 807 yerde seçimlere katıldıklarını 220 belediye başkanlığı kazandıklarını açıkladı. Yıldız, Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, il genel meclisinde MHP’nin ulaştığı oy oranının yüzde 16.62 olduğunu kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, 2 büyükşehir,27 il, 103 metropol İlçe, 344 ilçe, 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldıklarını belirterek, 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe, 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazandıklarını belirtti.

MHP’nin aldığı oylar ve oranları ile ilgili gerçek dışı haberler yapıldığı kaydeden Yıldız, “ Milliyetçi Hareket Partisinin oy oranlarının özellikle DEM’in oy oranının altında gösterilmesi için kimlerin gayret gösterdiği tarafımızca bilinmektedir. Mahalli idareler seçimlerinde partilerin oy oranları il genel meclisi sonuçlarına göre hesaplanmaktadır” dedi.