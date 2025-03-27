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MHP lideri Bahçeli, mesaisine ne zaman başlayacak? Genel Başkan Yardımcısı Özdemir tarih verdi

Şubat ayından bu yana geçirdiği ameliyat sonrası kameralara görüntü vermeyen MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu merak konusu oldu. Bahçeli'nin mesaiye başlayacağı tarih belli oldu. Haberi MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir verdi.

Haber Merkezi
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MHP lideri Bahçeli, mesaisine ne zaman başlayacak? Genel Başkan Yardımcısı Özdemir tarih verdi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz şubat ayında kalp ameliyatı geçirmişti. Dinlenme sürecinde olan Bahçeli'nin kameralara görüntü vermemesi ise çok sayıda asılsız iddianın yayılmasına neden oldu.

Son olarak gazeteci Can Ataklı'nın 'Bahçeli entübe edildi" iddiası sonrası savcılık resen soruşturma başlatmıştı.

MHP liderinin sağlık durumuyla ilgili edilen son bilgiyi partinin Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir verdi.

tv100'de yer alan habere göre, Özdemir söz konusu tarih için bayram sonrasını işaret etti.

Kübra Par, canlı yayında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.' dedi."

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