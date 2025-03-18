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MHP lideri Bahçeli'den Çanakkale Zaferi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haber Merkezi
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MHP lideri Bahçeli'den Çanakkale Zaferi mesajı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler. Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler"

MHP’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler. Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum.

Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyzalacaktır.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü müftehir bir vicdanla kutluyor, bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları olmak üzere, kahraman şehitlerimize, gözü pek neferlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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