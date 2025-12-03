MHP lideri Bahçeli'den şehit ailelerine: Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde şehit ailelerine seslenerek, "Başlarını öne eğdirmeyiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamen kapalıyız. Cumhuriyetin kuruluş felsefesini zafiyete uğratmayız" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TürkGün gazetesine konuştu.

Milletin "Terörsüz Türkiye" atılımlarının arkasında olduğunu belirten Bahçeli, "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. Terörsüz Türkiye hedefine zehirleme arasında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde" dedi.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Hedef büyüktür, bu hedefin gerisine düşmek, tavize ve teslimiyete boyun eğmek söz konusu değildir. Göreceli anlaşmazlıkları önce çoğaltıp sonra körükleyen, ardından da düşmanlıklara dönüştürmek için fitne yayan iç ve dış hıyanet şebekesinin çarkı kırılacaktır.

Türkiye kutlu bir doğum arifesindedir. Bu doğumun sancıları olabilir, yanlış anlamalar olabilir, bazen sinirler de gerilebilir, hatta temaslar zayıflayarak mesafeler açılabilir; fakat sabır, sebat ve soğuk kanlılıkla Türkiye sevdasında buluşmamız, ortak ve parlak bir geleceğe yürüme kararlılığımız her soru ve sorunla başa çıkmaya kafidir. "

Şehit ailelerine: "Başlarını öne eğdirmeyeceğiz"

Şehit aileleri ve gazilerin endişe etmemesini isteyen Bahçeli, "Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyetin kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız" diye konuştu.

"SDG/YPG, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata mutlaka riayet etmeli"

Terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs'ta örgütsel varlığını lağvettiğini hatırlatan Bahçeli, "11 Temmuz’da bir grup PKK’lı silahlarını yakmıştır. Özellikle Suriye’nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim yorumumuz bu doğrultudadır. SDG/YPG, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata mutlaka riayet etmelidir. Bölücü terör örgütünün açtığı yaraların kapatılması hususunda geniş bir konsensüs vardır. Bundan bahtiyarım. Milletimiz 'Terörsüz Türkiye' adım ve atılımlarının arkasındadır. Kaldı ki bu hedefe ulaşılmasıyla birlikte, tekrar söylemeliyim ki, kazanan Türkiye ve Türk milleti olacaktır."

"Suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı"

Kürtlerin terörle uzaktan yakından bağlantısı olmadığına dikkati çeken Bahçeli, "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti şefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye’yiz, hepimiz Türk milletiyiz. Bizim kaybına göz yumacağımız, heba edeceğimiz tek bir insanımız yoktur. Kürt kardeşlerim terörün en fazla ceremesini çeken, bedelini en çok ödeyen, ağır sonuçlarına katlanan hazin ve hüzün dolu bir maziye sahiptir. Bu maziyi parlak bir gelecekle tamir ve telafi etmek başlıca sorumluluğumuzdur" diye konuştu.