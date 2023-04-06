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MHP'de aday listesi belli oldu

MHP'li Yalçın, partisinin 14 Mayıs seçimleri için aday listesinin tamamlandığını, cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin aday listesinin tamamlandığını, cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edileceğini açıkladı.

Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır. 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecektir. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu; gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir. Seçim takvimi gereğince MHP’nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak.” ifadelerine yer verdi.

Mevcut 48 milletvekili arasından liste dışı kalanlar:

BURSA - MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU
ESKİŞEHİR - METİN NURALLAH SAZAK
MERSİN- BAKİ ŞİMŞEK
KONYA- ESİN KARA
KAHRAMANMARAŞ - SEFER AYCAN

Aday listesinin tamamı için tıklayın!

 

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