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MHP'de 'Öcalan' gerilimi! Devlet Bahçeli'yi eleştirdi, görevden alındı

MHP Lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrıyı eleştiren MHP'nin TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, görevden alındı.

Haber Merkezi
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MHP'de 'Öcalan' gerilimi! Devlet Bahçeli'yi eleştirdi, görevden alındı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun" açıklaması parti içinde krize yol açtı. Bahçeli'nin bu çıkışını eleştiren MHP TBMM Grup Danışmanı Oğuzhan Güngör, görevden alındığını açıkladı.

Oğuzhan Güngör görevden alındığını X hesabından şöyle duyurdu:

“Az önce Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki görevime son verildiği tarafıma tebliğ edilmiştir. Bundan 24 sene önce Türk Milleti’nin sesi olan rahmetli babama uygulanan yöntem, tarafım için de söz konusu olmuştur.

Bebek katiline umut hakkı vermeyi taahhüt edip, Yüce Meclisimizde konuşmasını teklif edebilenler, bunu alkışlayabilenler, bir Türk Milliyetçisi’nin söylenmesi gerekeni söylemesinden rahatsız olmuşlardır.

Bebek katilinin Gazi Meclisimizi kirletemeyeceğini söylemenin bedelini, Ali Güngör’ün oğlu olmanın verdiği gurur ve aziz Türk Milleti’nin bir evladı olarak şerefle kabul ediyorum.

Makam ve şahsi ikbal için her şeyini vermeye hazır olanlara inat, dün olduğu gibi bundan sonra da eğilmeden, şahsi ikbal gütmeden yoluma devam edeceğim. Zira bana ve milyonlarca vatan ve devlet aşığı Türk Milliyetçisi’ne ilham veren fikriyatın temeli budur.

Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti’nin sinesinden çıkmış olup, yalnız ve yalnız ona aittir. Ülkücülük ise Başbuğ’dan ve nice şehitten bize mirastır. Milletimizi ve Ülkümüzü, geçmişimiz ve geleceğimiz için tek kişi kalıncaya kadar müdafaa etmeye devam edeceğiz.”

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