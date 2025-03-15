MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna hakkında yeni açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy'de kurduğu ramazan çadırı ziyaret ederek partililerle birlikte iftar yaptı. İftar programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yönter, Pendik'in partisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Yönter, yolda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirterek "Sayın Genel Başkanımız, Pendikli vatandaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, sizlere çok ama çok sevgilerini iletti, muhabbetlerini, başarı dileklerini iletti." diye konuştu.

"Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

"Cumhur İttifakı olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ihyası ve inşası konusunda kararlıyız." diyen Yönter, "Şu anda bir gönül seferberliği içerisinde, hasbi, samimi, cesur ve kararlı bir şekilde ufak tefek tartışmalara takılmadan, algı operasyonlarına yenilmeden, kurulmuş veya oynanan o oyun düzeneklerine aldırış etmeden, dosdoğru bir şekilde sıratı müstakim şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Milletimizi Cumhur İttifakı olarak, her türlü sorunundan kurtarmanın ve bu sorunları çözmenin azmindeyiz, arayışındayız, amacındayız ve bunu başaracağız. Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın çabası ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmaları bu yöndedir." dedi.

Yönter, Türk milletinin kenetlendiğini ve artık makus talihini yeneceğini ifade ederek "Türk milleti artık devasa bir musibetten kurtulacaktır. Bu musibet, terör musibetidir. Terör musibetini hayatımızdan tamamıyla kalıcı ve köklü olarak inşallah çıkarıyoruz. Bunu birlikte başaracağız." diye konuştu.

Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Yönter, "Terör örgütü inanıyoruz ki çok kısa zaman içerisinde kongresini toplayıp kendisini feshedecektir, bunu bekliyoruz. 27 Şubat İmralı çağrısının gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bunun ortak geleceğimiz, istiklalimiz, milli varlığımız, düşmeyecek sancak ve bayrağımız adına tarihi önemde olduğunu değerlendiriyoruz. Kürt, Türk kardeştir, Alevi, Sünni kardeştir. Araya kim giriyorsa emperyalistlerin ücretsiz, provokatör ve casuslarıdır. Anlaşılan Türkiye'nin barış, huzur ve kardeşlik ikliminden ödü kopan, rahatsız olan, çekemeyen, kıskanan, ürperen ve ürken bir muhalefet partisi var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin terörden kurtuluşunu hazmedemiyor, bunu çekemiyor. Terörden nemalanan, bölücülükten geçinen bir kısım odaklar, Türkiye'nin muhteşem kalkışına, devin uyanışına, bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhuna tahammül edemiyor." ifadelerini kullandı.

"Tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek istiyoruz"

İzzet Ulvi Yönter, milli birliği koruyacaklarını, gün geçtikçe daha kuvvetli hale getireceklerini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin el ele vererek Türkiye'nin tarihi bir sorununu ortadan kaldırmak için mücadele ettiğini söyledi.

Kendilerine düşenin onların yolundan, izinden, kararlı adımlarla ilerlemek olduğunu belirten Yönter, "Biz, önümüzde herhangi bir şekilde açılmış tuzak, hendek, adı konulmamış mayın tarlası görmek istemiyoruz. Tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek istiyoruz." dedi.

Yönter, milletin sağda solda dedikodu yapan, fitne üretenlere itibar etmediğini, elinin tersiyle ittiğini ifade ederek "Onlar başka havadalar. Günübirlik ve çok kısır bir gündeme hapsolmuş durumdalar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak onları ciddiye almıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin huzuruna, varlığına, geleceğine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine, kurucu ruha, aziz Atatürk'ün mirasına saygı duymalı. Sözde değil, özde samimi, dürüst bir şekilde ve eğmeden bükmeden Türkiye'nin terörden kurtuluşuna, terör sorununun çözümüne yani terörsüz Türkiye'ye destek vermeli." ifadelerini kullandı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yönter, "Türk'le Kürt, etle tırnaktır. Türk'le Kürt bir milletin eşit, onurlu, şerefli fertleridir. Kürt'le Türk, Türk milletini oluşturmuş ve meydana getirmiştir. Türk milletinden taviz olmaz, Türkçemizden taviz olmaz. Türk kimliğinden taviz olmaz. Türkiye Cumhuriyeti var olacak, Aziz Atatürk'ün anıları yaşayacak. Biz, Aziz Atatürk'ü ruhunda yaşatan, ruhunda yaşatacak olan, her şeyiyle sahiplenen gerçek Atatürk sevdalılarıyız. Biz milliyetçi, ülkücü hareketiz. Türk milliyetçileriyiz ve Cumhur İttifakıyız."

Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

Yönter, bir basın mensubunun Bahçeli'nin sağlık durumunun nasıl olduğuyla ilgili sorusuna, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok." yanıtını verdi.

İftar programının ardından sohbet ettiği vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Yönter, çocuklara elma şekeri dağıttı.