Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "tutuklu gençler" açıklaması: Baltalarla gösterilere katılanlar gözaltına alınıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Okulların erken kapanacağına dair iddialara ne yanıt verdi?

Şu anda gelecek eğitim öğretim yılının akademik takvimi üzerinde çalıştıklarını ve bir ay içerisinde takvimi ilan edeceklerini belirten Tekin, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılı o takvime göre yürüyecek. Biz işlerimizi planlı programlı yapıyoruz. Onu yazanlar gibi böyle kaos üretecek mantıkla çalışma yürütmüyoruz" dedi.

Okulların bu yıl erken kapanacağına yönelik iddiaların da gerçek dışı olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada dururken onu ya görüp manipüle etmek, yalan yanlış şey yazmak ya da ona bakmadan açıklama yapmak iyi niyetli bir davranış değil, kaotik bir düşünceye sebebiyet vermek ya da tembellik. Biz de basın açıklamamızda buna yer verdik zaten."

"Hukuk sistemi eğer bir suçları yoksa herhangi bir ceza vermeyecektir"

Bakan Tekin, İBB'ye yönelik soruşturmalarının ardından yapılan gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin olduğunun hatırlatılması üzerine, protestolara katılan, protesto eden herkesin gözaltına alındığı bir durumun olmadığını söyledi.

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"CHP kendi açıklamalarında, verdiği rakamlarda protestolara katılan öğrenci sayısıyla gözaltına alınan öğrenci sayısı arasında bu dediklerinizin doğru olabilmesi için eyleme katılan, protestolara katılan herkesin gözaltına alınmış olması lazım. Öyle değil.

Peki kim gözaltına alınıyor? Güvenlik görevlilerimize karşı; baltalarla ya da benzeri hukuki hiçbir şekilde, demokratik hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz, protesto hakkı açısından hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, yani bu gösterileri, bu protestoları terörize eden kişiler, protestolara katılan diğer kişilerin de bu anlamdaki demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor.

Ben böyle bakıyorum mevzuya. Şu şekilde sunmak çok yanlıştır. 'Protestoya katılan, protesto eden herkes gözaltına alındı.' Böyle bir şey yok.

Protestolara katılıp demokratik hakkını kullanırken, anti demokratik, gayri hukuki şekilde davranan kişiler hukuk devletinin normal olağan işleyişi içerisinde gözaltına alınacaklar ve hukuk sistemi bunlarla ilgili olarak eğer bir suçları yoksa herhangi bir ceza vermeyecek.

Ama demokratik bir hakkını kullanırken başka birisinin temel hak ve hürriyetini, yaşam hakkını elinden alacak şekilde davranan kişiler varsa da onlar hukuk devletimiz sınırlar içerisinde mutlaka hukuki müeyyidelere karşı karşıya kalması gerekir."

300'e yakın genç cezaevinde tutuklu bulunuyor. Savcılık, 23 Mart'ta Saraçhane’de yapılan eylemde gözaltına alınan 102's'i tutuklu 139 kişi hakkında hazırladığı iddianamede gençler için siyasi yasak talep etmişti.