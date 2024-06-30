Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Uzman Erbaş Temini Başvuruları bugün sona erecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı sosyal medya hesabından 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzman Erbaş Temini Başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış adayların "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecekleri hatırlatıldı.
Bunun yanında MSB mobil uygulamasından da başvuruların takip edilebileceği belirtildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuruları bugün sona erecek olup başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış adaylar https://t.co/oKZKrCOmAY internet adresinden saat 23.59’a kadar başvurularını yapabileceklerdir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2024
Ayrıca, MSB Mobil… pic.twitter.com/S1JQX8QGLL