Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Uzman Erbaş Temini Başvuruları bugün sona erecek

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzman Erbaş Temini Başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış adayların "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecekleri hatırlatıldı.

Bunun yanında MSB mobil uygulamasından da başvuruların takip edilebileceği belirtildi.