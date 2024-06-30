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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Uzman Erbaş Temini Başvuruları bugün sona erecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı sosyal medya hesabından 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Uzman Erbaş Temini Başvuruları bugün sona erecek
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzman Erbaş Temini Başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış adayların "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecekleri hatırlatıldı.

Bunun yanında MSB mobil uygulamasından da başvuruların takip edilebileceği belirtildi.