Milli Savunma Üniversitesi’nde hangi bölümler var? 2024 MSÜ kontenjanları belli oldu mu?
MSÜ sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvime göre 3 Mart pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar aldıkları puana göre bölüm tercih edecekler. Peki, Milli Savunma Üniversitesi’nde hangi bölümler var? 2024 MSÜ kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar…
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bölümleri neler?
Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.
Kara Harp Okulu bölümleri
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Savunma Yönetimi Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tarih Bölümü
Hava Harp Okulu bölümleri
Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Deniz Harp Okulu bölümleri
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümleri
İşletme Yönetimi
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik Teknolojisi
Bilgisayar Teknolojisi
Yapı Tesisat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Savunma Hizmetleri
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümleri
Gemi Makineleri İşletme
Elektrik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektronik Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Deniz Ulaştırma İşletme
İşletme Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümleri
Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)
Güvenlik ve Koruma
Elektrik
Hava Trafik Kontrol
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Haberleşme
İnşaat Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümler
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar
Çalgı Bakım Onarım
Bando Subay Eğitimi
2024 MSÜ kontenjanları belli oldu mu?
Milli Savunma Üniversitesi 2024 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2024 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak.