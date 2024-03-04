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Milli Savunma Üniversitesi’nde hangi bölümler var? 2024 MSÜ kontenjanları belli oldu mu?

MSÜ sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvime göre 3 Mart pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar aldıkları puana göre bölüm tercih edecekler. Peki, Milli Savunma Üniversitesi’nde hangi bölümler var? 2024 MSÜ kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar…

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Milli Savunma Üniversitesi’nde hangi bölümler var? 2024 MSÜ kontenjanları belli oldu mu?
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bölümleri neler?

Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır. 

Kara Harp Okulu bölümleri

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Savunma Yönetimi Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tarih Bölümü

 Hava Harp Okulu bölümleri

Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

 Deniz Harp Okulu bölümleri

Endüstri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümleri

İşletme Yönetimi

Elektrik

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi

Yapı Tesisat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Savunma Hizmetleri

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümleri

Gemi Makineleri İşletme

Elektrik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Elektronik Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Deniz Ulaştırma İşletme

İşletme Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümleri

Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)

Güvenlik ve Koruma

Elektrik

Hava Trafik Kontrol

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Bilgisayar Programcılığı

Elektronik Haberleşme

Lojistik

İnşaat Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik

 Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bölümler

Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar

Çalgı Bakım Onarım

Bando Subay Eğitimi

 2024 MSÜ kontenjanları belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2024 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak.