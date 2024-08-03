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MiT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Hıdır Korkut tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

AA
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MiT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Hıdır Korkut tutuklandı
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut'un, Avusturya'da örgütün uzantısı pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.

Bunun üzerine takibe alınan PKK/KCK'lı terörist Korkut, MİT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Terörist Korkut, gözaltı sürecinin dolmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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