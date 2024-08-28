MİT'ten nokta operasyon! Gülistan Tekik, Irak'ta etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürüten ve PKK terör örgütü tarafından Murat Karayılan’ın özel talimatıyla sahte kimlik düzenlenen Pelin Batman kod Gülistan TEKİK’in Irak/Süleymaniye’ye yerleştirildi.

Örgüt ideolojisini yayma ve örgüte katılımı artırmak ile görevliydi

Gülistan TEKİK, KYB’nin de desteğiyle Süleymaniye’de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi.

Deşifre olmaması için faaliyetlerini sahte kimliği ile yürüten Gülistan TEKİK, Süleymaniye’de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu.