  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MİT'ten nokta operasyon! Gülistan Tekik, Irak'ta etkisiz hale getirildi
Takip Et

MİT'ten nokta operasyon! Gülistan Tekik, Irak'ta etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MİT'ten nokta operasyon! Gülistan Tekik, Irak'ta etkisiz hale getirildi
Takip Et

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmiş dönemde silahlı olarak kırsal alanda faaliyet yürüten ve PKK terör örgütü tarafından Murat Karayılan’ın özel talimatıyla sahte kimlik düzenlenen Pelin Batman kod Gülistan TEKİK’in Irak/Süleymaniye’ye yerleştirildi.

Örgüt ideolojisini yayma ve örgüte katılımı artırmak ile görevliydi

Gülistan TEKİK, KYB’nin de desteğiyle Süleymaniye’de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapıyordu. Ayrıca örgüt ideolojisinin yayma ve örgüte katılımları artırmak ile görevliydi.

Deşifre olmaması için faaliyetlerini sahte kimliği ile yürüten Gülistan TEKİK, Süleymaniye’de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu.

Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi gerçekleşecekBorsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi gerçekleşecekBorsa Haberleri

 

ASTOR Enerji net kârını yüzde 82 artırdıASTOR Enerji net kârını yüzde 82 artırdıŞirket Haberleri

 

Gündem
AK Parti'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a çok sert tepki!
AK Parti'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a çok sert tepki!
'18 şehir hastanesi tam bir kara deliğe dönüştü' diyen CHP'li Şahbaz, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı
'18 şehir hastanesi tam bir kara deliğe dönüştü' dedi, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı
Küçükçekmece gölünde hortum oluştu! O anlar kameralara yansıdı
Küçükçekmece gölünde hortum oluştu! O anlar kameralara yansıdı
Prof. Dr. Arıkan: Hamas-İsrail savaşı 2025’in sonuna kadar uzayabilir
Prof. Dr. Arıkan: Hamas-İsrail savaşı 2025’in sonuna kadar uzayabilir
450 öğrenci alınacak: Polis Akademisi için başvurular başladı
450 öğrenci alınacak: Polis Akademisi için başvurular başladı
SON DAKİKA... Diyarbakır İl Jandarma Komutanı'ndan kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
Flaş gelişme: Kayıp Narin'le ilgili bir gözaltı