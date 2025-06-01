MİT'ten yurt dışında DAEŞ operasyonu: Üst düzey yönetici Özgür Altun yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DAEŞ'e karşı yeni bir operasyon düzenledi. Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçiş yapmak isteyen teröristlerin, Türk kökenli bir kişi tarafından organize edildiği tespit edildi. MİT, bu kişinin DAEŞ’in medya ve lojistik faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi olduğunu belirledi.

Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirildi

DAEŞ'li teröristlere eylem talimatları da veren bu kişinin, "Turuncu" kategoride yer alan Özgür Altun olduğu tespit edildi. Altun, yapılan operasyonla Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Özgür Altun isimli terörist ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yönettiğini anlattı.