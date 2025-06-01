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MİT'ten yurt dışında DAEŞ operasyonu: Üst düzey yönetici Özgür Altun yakalandı

MİT, terör örgütü DAEŞ'e karşı yurt dışında başarılı bir operasyon düzenledi. Pakistan'da gerçekleştirilen operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerinden Özgür Altun yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi
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MİT'ten yurt dışında DAEŞ operasyonu: Üst düzey yönetici Özgür Altun yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DAEŞ'e karşı yeni bir operasyon düzenledi. Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçiş yapmak isteyen teröristlerin, Türk kökenli bir kişi tarafından organize edildiği tespit edildi. MİT, bu kişinin DAEŞ’in medya ve lojistik faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi olduğunu belirledi.

Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirildi

DAEŞ'li teröristlere eylem talimatları da veren bu kişinin, "Turuncu" kategoride yer alan Özgür Altun olduğu tespit edildi. Altun, yapılan operasyonla Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Özgür Altun isimli terörist ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yönettiğini anlattı.

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