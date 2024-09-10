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MSB duyurdu: 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

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