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MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 31 Ekim 2024 perşembe günü erişime açıldı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde:

"Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

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