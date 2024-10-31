MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 31 Ekim 2024 perşembe günü erişime açıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde:
"Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."
Kasım/Aralık 2024 ve Ocak 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XPtc7kFGoz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2024