MSB duyurdu! PKK/YPG'ye bir darbe daha: 9 PKK'lı terörist etkisiz

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.