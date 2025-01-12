MSB duyurdu! PKK/YPG'ye bir darbe daha: 9 PKK'lı terörist etkisiz
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li… pic.twitter.com/1tsNWVtw6e