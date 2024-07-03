MSB görüntüleri paylaştı: Terör örgütü PKK, Dergele ve Miska köylerini ateşe verdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska köylerinde bulunan mühimmat depolarını havaya uçurmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"Köylerdeki mühimmat depolarını hava uçurdular"

“Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu” denilen bakanlık açıklamasında, bölgede yaşayan köylülerin hayatlarının hiçe sayıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Dergele köyünün teröristlerce tamamen ateşe verildiği belirtilerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor.” denildi.