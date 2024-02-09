MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki tartışma ile ilgili karar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tuzla'daki Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da Atatürk fotoğrafı takmak istemeyen teğmenlerle diğer teğmenler arasında yaşandığı iddia edilen gerilim hakkında açıklama yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda 7 teğmenin ihracına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır." denildi.