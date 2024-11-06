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MSB'den Yunanistan açıklaması: Güven artırıcı önlemler konusunda anlaşmaya varıldı

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin açıklama geldi. MSB açıklamasında tarafların bu yıl için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Haber Merkezi
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MSB'den Yunanistan açıklaması: Güven artırıcı önlemler konusunda anlaşmaya varıldı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısı'nda, tarafların bu yıl için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. 

Türk ve Yunan heyetleri görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk ve Yunan heyetleri arasındaki GAÖ Toplantısı'nın yeni turunun bugün Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendiği bildirildi.

Yunanistan ile anlaşmaya varıldı

Toplantıda, iki ülke heyetinin de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Toplantıda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, toplantının olumlu bir havada gerçekleştiği, bir sonraki toplantının ise Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenleneceği aktarıldı.

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