MTA'dan fay hattı silindi iddiasına yanıt: Diri fay aktivitesi tespit edildi

MTA'nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiği iddia edildi. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye Diri Fay Haritası ile ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada "Daha önce bu fayın haritalandığı ancak sonradan silindiğine ilişkin paylaşımın gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır" denilirken bugün kullanılan Türkiye Diri Fay Haritası'nın farklı ölçeklerde 2012 ve 2013 yıllarında basıldığı ve söz konusu diri fay haritalarının 2013 yılından sonra yeniden basımının yapılmadığı ifade edildi.

2010 ile 2012 yılları arasında hakem değerlendirmesi yapıldığına dikkat çekilen açıklamada "Harita basım sürecinde arazi gözlemleri sonucunda İliç yakınında yer alan diri fay aktivitesi tespit edilmiştir. Bu nedenle diri fay aktivitesi belgelenmesi takiben 1/25.000 ölçekli haritalara ve sayısal veri tabanınına eklenmiş olup talep eden kurum ve kuruluşlara sayısal olarak bu şekliyle paylaşılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.