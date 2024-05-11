Müdür İbrahim Oktugan'ın katili silahla yakalanıp serbest bırakılmış
İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan, kendisinin okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu Iraklı eski öğrencisi tarafından öldürülmüştü. Yakalanan katil zanlısı Y.K. “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklanmıştı. Şüpheli Y.K.’nın daha önce de ruhsatsız silahla yakalandığı ortaya çıktı.
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Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Y.K.’nın 5 Aralık 2023’te Eyüpsultan’da motorize devriye ekiplerine ruhsatsız tabancayla yakalandığı, götürüldüğü karakolda tutanak tutulduğu ve para cezasıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
İki yılda 3 okul değiştirmiş
5 yaşındayken ailesiyle Irak’tan Türkiye’ye gelen Y.K.’nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle iki yılda üç okul değiştirdiği de öğrenildi. Y.K.’nın önceki okulundan ruhsatsız tabancayla yakalandığı gerekçesiyle atıldığı ortaya çıktı.