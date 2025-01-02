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Muğla'da gece deprem oldu: Artçılar sabaha kadar sürdü

Muğla'da gece saatlerinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından sabaha kadar 20 dakika arayla artçı sarsıntı oldu.

Haber Merkezi
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Muğla'da gece deprem oldu: Artçılar sabaha kadar sürdü
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Son günlerde Muğla'da peş peşe yaşanan depremler dikkat çekiyor.Gece saat 01:18 sularından meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki Datça merkezli deprem korkuttu. Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

20 dakikada bir sallandılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan verilere göre bölgede sabaha kadar 20 dakikada bir süren artçılar dikkat çekti.

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